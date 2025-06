Il 23 gennaio del 2024 il centro sportivo della Lokomotiv Kyiv è stato distrutto da una bomba e un allenatore ha perso la vita. Il club non si è però fermato e ancora oggi sta continuando nella sua attività, nonostante la guerra. Il presidente Oleksandr Yehorov, che nei giorni scorsi è stato in Italia con alcuni ragazzi di una sua Under per partecipare al Torneo Manlio Selis, ha raccontato a Sky Sport Insider cosa significhi continuare a giocare a calcio sotto le bombe