Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
COME ERAVAMO

L'estetica di Robert Redford: il 'Cruyff' del cinema

Alfredo Corallo

©Getty

In comune non avevano soltanto i capelli biondi e gli occhi azzurri: anche l'attore statunitense, come la leggenda dell'Ajax, veniva dal baseball. Ed entrambi negli anni '70 hanno rivoluzionato le regole del gioco: Robert con il cinema indipendente, Johan con il calcio totale. Due 'profeti' alla perenne ricerca del bello

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ