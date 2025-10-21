Dieci anni fa la retrocessione nella terza serie e il rischio fallimento, oggi sono campioni di Svezia con un capitale sociale diciassette volte inferiore a quello del Malmö. Poi un paesino con meno di mille anime, l'allenatore preside di un liceo che usa lavagne giganti, il capo scout postino che vive a sei ore di macchina da loro: sono le tante storie nella storia di questa impresa impossibile, paragonabile a quella del Leicester di Ranieri