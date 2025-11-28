Dall'addio alla Juventus alla rinascita nel suo Flamengo: in questa stagione Danilo ha già vinto tre trofei e presto potrebbero diventare cinque, a cominciare dalla Copa Libertadores che si giocherà questo sabato contro il Palmeiras. Nel frattempo, il difensore brasiliano inizia a pensare al suo futuro, tra sogni, progetti e paure che non vuole nascondere