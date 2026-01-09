Offerte Sky
Cosa lasceranno all’Italia i Giochi di Milano-Cortina

Francesco Pierantozzi

Francesco Pierantozzi
La legacy olimpica è un’idea prevista dall’Agenda 2020 del Cio e nasce per evitare le cosiddette cattedrali nel deserto, invitando a riutilizzare strutture esistenti. Ma tra ritardi, costi cresciuti e scelte contraddittorie riaffiorano alcune criticità. Accanto ai problemi, resta però l’eredità immateriale: visibilità, bellezza dei territori, desiderio, storia e capacità di accoglienza. Viaggio nell’attesa dei Giochi: dal 6 febbraio

