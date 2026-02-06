Da oggi il calcio ve lo raccontiamo anche con un video podcast che potrete vedere o semplicemente ascoltare sulle vostre piattaforme preferite di streaming e sul nostro canale youtube. Cercate "Sky Calcio Unplugged" e troverete Lisa Offside, Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio che vi accompagneranno verso il weekend con un talk informale, che prova un po' a "scollegarsi" dalle polemiche per restituirvi il suono più autentico del pallone
