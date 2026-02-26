Il possibile ritorno in campo di Jayson Tatum, fuori dallo scorso maggio per la rottura del tendine d’Achille, rappresenta senza dubbio il crocevia della stagione dei Celtics, fin qui andati ben oltre le aspettative. Il suo rientro, però, potrebbe anche alterare gli equilibri trovati dalla squadra in sua assenza. Eppure, con lui e forse solo con lui Boston potrebbe davvero puntare a sorprendere ancora e magari tornare alle Finals a due anni dal trionfo del 2024
