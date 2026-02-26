Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider nba

Rientrare in questa stagione o attendere? Il dilemma di Tatum è il crocevia dei Celtics

Dario Costa
©Getty

Il possibile ritorno in campo di Jayson Tatum, fuori dallo scorso maggio per la rottura del tendine d’Achille, rappresenta senza dubbio il crocevia della stagione dei Celtics, fin qui andati ben oltre le aspettative. Il suo rientro, però, potrebbe anche alterare gli equilibri trovati dalla squadra in sua assenza. Eppure, con lui e forse solo con lui Boston potrebbe davvero puntare a sorprendere ancora e magari tornare alle Finals a due anni dal trionfo del 2024

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ