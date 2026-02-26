Juve, quando un'eliminazione può allungarti la vita

Può sembrare un paradosso, ma in realtà non lo è. Perché la sconfitta contro il Galatasaray è immeritata, dimostra quanto la Juventus sia ancora molto competitiva e ora consentirà ai bianconeri di concentrarsi solo sul campionato e sulla corsa Champions. L'esame ora è quello della Roma: mancano 12 partite ma sa già molto di spareggio