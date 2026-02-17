Offerte Sky
Tre domande sul Var che il calcio dovrebbe porsi

Flavio Tranquillo

Le recenti polemiche per il caso Kalulu-Bastoni, ma non solo, suggeriscono una riflessione che porta a tre quesiti fondamentali ai quali il calcio dovrebbe cominciare a rispondere: discrezionalità, errori e allenatori i tre argomenti coinvolti. Vediamo tutto nel dettaglio

