Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il talento

La lunga strada di Edoardo Motta verso la Serie A

Augusto De Bartolo

Augusto De Bartolo
©IPA/Fotogramma

A 21 anni ha esordito in Serie A contro il Sassuolo, dimostrando fin da subito perché la Lazio ha puntato su di lui. Ma già da ragazzino, in Under 17, era evidente come il suo talento fosse fuori dal comune: Augusto De Bartolo, suo allenatore ai tempi dell’Alessandria, racconta la sua evoluzione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ