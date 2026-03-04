Marco Roccati è il preparatore dei portieri dell'Al-Sadd, lavora nello staff di Roberto Mancini e sta vivendo la situazione drammatica del Qatar: “Quando è scattato l'avviso sui nostri telefoni, pensavamo fosse un falso allarme. La situazione è sospesa e in evoluzione: in molti hanno paura. Ogni rumore sembra un missile”