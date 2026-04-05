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Vivere una seconda vita: la storia del Vicenza Amputati

Marina Presello

‘Solo una gamba in meno’, uno slogan per normalizzare la disabilità: Francesco Messori, fondatore della Nazionale Calcio Amputati e del Vicenza Amputati racconta una delle realtà più attive del nord Italia: “Così ripartiamo, tutti insieme”. E presto ci sarà un grande torneo

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