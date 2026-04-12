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In Giappone vogliono abolire i pareggi calciando i rigori in ogni partita di campionato

Marco Salami

Marco Salami

La nuova puntata della rubrica 'Squadre impossibili' è su un campionato 'impossibile'. Sì, nel senso che ancora non esiste, cioè è solo una sperimentazione. In Giappone hanno messo fuori legge i pareggi facendo calciare i rigori dopo ogni pari al termine dei novanta minuti. E potrebbe essere un'idea geniale

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