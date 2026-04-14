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Come si allena la riaggressione, una degli aspetti più importanti del calcio moderno

Augusto De Bartolo

Augusto De Bartolo

Il caso del Bayern Monaco, capace di punire il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale grazie a una chiara identità di pressione e recupero palla ripropone il tema dell'importanza di non aspettare l'avversario nel calcio moderno

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