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l'analisi

Kompany & company: come crescono gli eredi di Guardiola

Federico Zancan

©Getty

Come un’onda che si propaga, una scossa che ne genera altre di varie intensità. Piaccia o no, nessuno più di lui ha cambiato il calcio dell’ultimo ventennio, affascinando una generazione di calciatori diventati a loro volta allenatori, prendendo i concetti base del maestro ma poi rimodellandoli a loro piacimento. Con un'eredità tutta italiana

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