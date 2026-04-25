la storia
Remember the time, ovvero quando Michael Jackson incontrò il calcio
Il Re del Pop, a quanto se ne sa, non tirò mai un rigore né dichiarò un debole per un Pelé o un Maradona, suoi pari-grado nel Paradiso dei Geni del ‘900. Ma ci furono alcuni momenti, ai limiti del bizzarro, in cui MJ e il calcio incrociarono le loro strade. Mentre esce nelle sale il biopic “Michael”, ecco qualche aneddoto che non troverete nel film
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi