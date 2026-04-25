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la storia

Remember the time, ovvero quando Michael Jackson incontrò il calcio

Massimo Discenza

©Getty

Il Re del Pop, a quanto se ne sa, non tirò mai un rigore né dichiarò un debole per un Pelé o un Maradona, suoi pari-grado nel Paradiso dei Geni del ‘900. Ma ci furono alcuni momenti, ai limiti del bizzarro, in cui MJ e il calcio incrociarono le loro strade. Mentre esce nelle sale il biopic “Michael”, ecco qualche aneddoto che non troverete nel film

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