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diario mondiale

C'è l'amore per i cani fra i segreti dei successi del Team Usa

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Non solo allenamenti, tattica e campo, la nazionale allenata da Pochettino ha un altro punto di forza: la presenza di cani in ritiro. E non è solo divertimento: anche la scienza dimostra come la presenza di un cane possa aiutare a rilassarsi. Gianfranco Teotino ci dice qualcosa di più nel quindicesimo diario del giorno

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