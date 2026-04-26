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La rivoluzione europea degli underdog: cinque nuove squadre protagoniste per cui tifare

Marco Salami

Marco Salami

Così tante vittorie a sorpresa e primi posti contro i pronostici non si erano mai visti. E tutti insieme, nella stessa stagione! In Europa è in atto una sorta di rivoluzione dove le sfavorite stanno battendo i giganti. Per voi 5 nuove squadre da tifare e un motivo per aggiungere proprio la loro maglietta alla vostra collezione

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