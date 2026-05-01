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la storia

Dall'Ucraina alla Sardegna, tra calcio e libertà: la storia dell'UFC Kryvbas

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti
Credits: Torneo Manlio Selis

Un viaggio di 48 ore, tra bus, aerei e dogane solo per partecipare al torneo Manlio Selis. Un gruppo di adolescenti ucraini scesi in campo con la bandiera del proprio Paese, per giocare, raccontare e sensibilizzare. Il tutto con il sostegno di Andriy Shevchenko

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