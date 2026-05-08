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il breviario

Ciao Evaristo, i pronostici su Arteta e il ciondolio di Leao: il breviario dell'8 maggio

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Nel quale si saluta un artista come Evaristo Beccalossi, si fa qualche pronostico sull'Arsenal per il finale di stagione e si chiede qualche segnale da Rafa Leao per la zona Champions del Milan prima di una eventuale partenza

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