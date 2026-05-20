Dodici mesi dopo la grandissima delusione del campionato non vinto con l'Ajax l'allenatore italiano può festeggiare il titolo di campione del Portogallo col suo Porto. Siamo andati a trovarlo nel museo dei Dragoes, con il trofeo alle sue spalle, e ci siamo fatti raccontare tutti i segreti della sua squadra, le emozioni di una vittoria meritatissima, il legame profondo con la gente del suo nuovo club