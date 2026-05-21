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Si fa presto a dire spia: il grande gioco dei segreti nello sport

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Tra allenamenti filmati di nascosto, codici decifrati, dossier tecnici trafugati e hackeraggi, lo sport ha sempre convissuto con lo spionaggio. Dal recente caso del Southampton alla NFL, dalla Formula 1 fino all’America’s Cup, viaggio nel lato più nascosto della competizione: quello dove vincere significa sapere qualcosa prima degli altri

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