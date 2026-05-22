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Cristiano Ronaldo ha vinto ancora. E non sembra per nulla stanco di farlo

Riccardo Gentile

Anche a 41 anni, con 36 titoli in bacheca, CR7 sa ancora emozionarsi per un trofeo. Il primo conquistato da quando gioca in Arabia Saudita, con lo sguardo già verso il quinto Mondiale della carriera

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