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la storia

Ottant’anni di Repubblica raccontati dallo sport

Alberto Pontara

Alberto Pontara
©Getty

Dalla Resistenza di Gina Galeotti al trionfo di Sinner, passando per Bartali, Coppi, il Grande Torino, Pertini e le Olimpiadi. Un viaggio attraverso ottant’anni di storia italiana in cui lo sport non è stato semplice intrattenimento, ma specchio delle trasformazioni, delle ferite e delle speranze della Repubblica

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