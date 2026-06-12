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Monaco: "La sfida più importante allo Shakhtar è stata quella di abituarsi alla paura"

Veronica Baldaccini

Veronica Baldaccini

Il capo scouting della squadra ucraina ha raccontato a Sky Sport Unplugged tutte le difficoltà logistiche, calcistiche e psicologiche con le quali giocatori, staff e dirigenti sono costretti a confrontarsi da più di 4 anni, ovvero da quando è in corso la guerra con la Russia. Una vita perennemente in trasferta quando si giocano le coppe europee (lo Shakhtar è arrivato fino alla semifinale di Conference) e l'abitudine a giocare con la paura di poter morire quando si affronta il campionato di casa 

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