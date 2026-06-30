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La storia

Quando 500mila persone piansero il dio bulgaro del calcio: la storia di Asparuhov

Roberto Gotta

Molto più di un idolo calcistico: 55 anni fa moriva per un tragico incidente d'auto, insieme al compagno Nikola Kotkov, Georgi Asparuhov, attaccante del Levski Sofia. Fu un evento che sconvolse tutta la Bulgaria e che portò quasi cinquecentomila persone a partecipare al suo funerale. Perché ha significato così tanto in quegli anni e come viene ricordato oggi

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