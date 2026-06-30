Molto più di un idolo calcistico: 55 anni fa moriva per un tragico incidente d'auto, insieme al compagno Nikola Kotkov, Georgi Asparuhov, attaccante del Levski Sofia. Fu un evento che sconvolse tutta la Bulgaria e che portò quasi cinquecentomila persone a partecipare al suo funerale. Perché ha significato così tanto in quegli anni e come viene ricordato oggi