Molto più di un idolo calcistico: 55 anni fa moriva per un tragico incidente d'auto, insieme al compagno Nikola Kotkov, Georgi Asparuhov, attaccante del Levski Sofia. Fu un evento che sconvolse tutta la Bulgaria e che portò quasi cinquecentomila persone a partecipare al suo funerale. Perché ha significato così tanto in quegli anni e come viene ricordato oggi
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