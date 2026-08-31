 Messi e l'Argentina, la carriera della Pulce con la maglia della Nazionale | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Messi lascia l'Argentina: la carriera di Leo con la maglia della sua Nazionale

Calcio fotogallery
20 foto

Dall'esordio-shock in Nazionale (espulso dopo nemmeno un minuto!) alla gioia più grande, il Mondiale vinto seguendo le orme di Maradona. Inferno e ritorno: quattro finali perse, poi le gioie, fino alla finale in terra americana che resterà la sua ultima partita di sempre con l'amata Selección

MESSI SI RITIRA DALLA NAZIONALE: "HO DATO TUTTO"

Calcio: altre fotogallery

I colpi ufficiali della A: Juan Jesus al Venezia

Calciomercato

L'ufficialità più recente in Serie A è quella di Juan Jesus al Venezia dopo la fine...

172 foto

Il Milan saluta Gimenez: va al Porto in prestito

Calciomercato

Il Milan saluta Santiago Gimenez: il messicano vola al Porto in prestito con...

145 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

Ci sono cinque squadre a punteggio pieno. La Roma firma ancora un poker battendo il Lecce 4-0....

20 foto

Le delusioni e poi i trionfi: Leo e l'Argentina

Calcio

Dall'esordio-shock in Nazionale (espulso dopo nemmeno un minuto!) alla gioia più grande, il...

20 foto

Benzema lascia l'Al-Hilal: i migliori svincolati

Calciomercato

Benzema lascia l'Al-Hilal di Simone Inzaghi: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto....

48 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza