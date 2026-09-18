 Convocati Italia, la Nazionale di Mancini per le gare di Nations League 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Convocati Italia, la Nazionale di Mancini per le gare di Nations League

Nazionale fotogallery
40 foto

Roberto Mancini ha ufficializzato i 34 convocati dell'Italia per i primi 4 impegni della Nazionale nella Nations League 2026/2027. Nella lista del ct ci sono 9 giocatori convocati per la prima volta: Doumbia, Romano, Zoma, Ghilardi, Vergara, Kayode, Esposito, Pessina e Kouadio. Diana Bianchedi nuova capodelegazione azzurra. Di seguito tutti i convocati, gli assenti e il calendario degli Azzurri.

TUTTI I GIOVANI SEGUITI DA MANCINI

EURO 2028 SU SKY: I DETTAGLI - LA GUIDA COMPLETA

Calcio: altre fotogallery

La top 11 dei più preziosi dell'Europa League

Europa League

Sono ben cinque i giocatori delle due italiane dell'Europa League nella formazione più valutata...

11 foto

Tutti dietro a Dimarco: i terzini più pagati in A

Serie A

Transfermarkt ha stilato la classifica dei terzini più pagati del nostro campionato. Davanti a...

10 foto

La top 11 dei giocatori col riscatto più alto

Calciomercato

In alcuni casi sono diritti, in altri obblighi o obblighi condizionati: il totale è di 276,5...

11 foto

Italia, i possibili convocati di Mancini

Nazionale

Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da ct...

47 foto

Ranking per club: Inter 5^, la Juve sale 30^

classifica

Con l'inizio delle coppe europee è ricominciata anche la corsa al ranking Uefa: in vetta c'è il...

28 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza