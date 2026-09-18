Roberto Mancini ha ufficializzato i 34 convocati dell'Italia per i primi 4 impegni della Nazionale nella Nations League 2026/2027. Nella lista del ct ci sono 9 giocatori convocati per la prima volta: Doumbia, Romano, Zoma, Ghilardi, Vergara, Kayode, Esposito, Pessina e Kouadio. Diana Bianchedi nuova capodelegazione azzurra. Di seguito tutti i convocati, gli assenti e il calendario degli Azzurri.

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