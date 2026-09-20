Allenatori dell'Inter più 'veloci' a 100 punti: Chivu batte Mourinho
Con il pareggio in casa della Roma, Cristian Chivu raggiunge quota 100 punti fatti in campionato da allenatore dell'Inter. Un piccolo record, dato che è il più veloce nella storia dei tecnici nerazzurri a tagliare il traguardo. Strappato al suo "maestro" Mourinho
- Ancora una rimonta, la terza di fila in campionato partendo da un passivo di 2-0. Inizia a diventare un’abitudine per l’Inter di Chivu, che se da un lato dice molto sulla capacità di reagire della squadra, dall’altro suona come un piccolo campanello dall’allarme, un elemento su cui bisogna lavorare ("Non dobbiamo aspettare e reagire, ma agire dall'inizio", ha detto Chivu).
- E se contro Napoli (3-2 finale) e Udinese (5-3 finale), il doppio svantaggio è stato ribaltato, contro la Roma è finita 2-2
- Naturalmente, come ogni allenatore, Cristian Chivu avrebbe preferito una vittoria. Ma quel punto conquistato in rimonta sul campo della Roma, a lui che da allenatore dell’Inter era a quota 99, serve per fare cifra tonda. E per entrare nella storia nerazzurra con un nuovo piccolo record.
- Chivu è infatti l’allenatore dell’Inter più veloce a raggiungere quota 100 punti, quello che ha impiegato meno partite. E strappa questo primato al suo “maestro” Mourinho
- Come ha accolto la notizia Chivu? "Sono solo numeri, si va avanti", le sue parole
- Partite in A con l’Inter: 43 (38+5)
- Vittorie: 31 (27+4) = 93 punti
- Pareggi: 7 (6+1) = 7 punti
- Sconfitte: 5 (5+0)
- Totale: 100 punti