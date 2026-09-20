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I NUMERI DI CHIVU IN A CON L'INTER



Approdato sulla panchina dell’Inter all’inizio della passata stagione, Chivu ha chiuso il campionato 2025/26 vincendo lo scudetto con 27 vittorie e 6 pareggi (5 le sconfitte) per un totale di 87 punti. Ai quali si sommano i 13 di questo inizio di stagione (4 vittorie e un pareggio)