 Inter, allenatori più veloci a 100 punti: Chivu primo | Sky Sport
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Allenatori dell'Inter più 'veloci' a 100 punti: Chivu batte Mourinho

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Con il pareggio in casa della Roma, Cristian Chivu raggiunge quota 100 punti fatti in campionato da allenatore dell'Inter. Un piccolo record, dato che è il più veloce nella storia dei tecnici nerazzurri a tagliare il traguardo. Strappato al suo "maestro" Mourinho

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