Un'amichevole con coda polemica quella fra Argentina e Burkina Faso terminata 7-0 per la squadra guidata da Scaloni. Gli africani infatti si sono rifiutati di salire sull'aereo per Buenos Aires per problemi legati alla logistica e a mancati compensi. Al loro posto convocata la selezione Under 23 che avrebbe dovuto giocare un'amichevole in Mali. A segno Lautaro, Nico Paz e Mastantuono. Adesso si prepara la festa d'addio a Messi nella notte fra il 6 e 7 ottobre in diretta su Sky

Senza Messi, il cui addio alla Nazionale sarà visibile su Sky in una amichevole contro il Benin programmata nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre l'Argentina del nuovo corso di Scaloni ha regolato con un facile 7-0 la selezione Under 23 del Burkina Faso. La squadra africana si è presentata al prestigioso appuntamento con un solo giocatore della Nazionale A in quanto gli altri hanno deciso di disertare la trasferta per questione logistiche e di mancati compensi. La Federazione africana è corsa ai ripari e ha "convinto" l’Under 23 a partecipare al viaggio, annullando l’amichevole col Mali prevista poche ore dopo. La squadra è arrivata a Buenos Aires solo poche ore prima della partita contro gli argentini. La cronaca del match ha visto fra i marcatori anche Lautaro Martinez, Nico Paz e Mastantuono. Gli altri gol portano la firma di Prestianni, Alvarez, Simeone più un'autorete di Diallo