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Argentina-Burkina Faso Under 23 7-0: a segno anche Lautaro, Nico Paz e Mastantuono

argentina

Un'amichevole con coda polemica quella fra Argentina e Burkina Faso terminata 7-0 per la squadra guidata da Scaloni. Gli africani infatti si sono rifiutati di salire sull'aereo per Buenos Aires per problemi legati alla logistica e a mancati compensi. Al loro posto convocata la selezione Under 23 che avrebbe dovuto giocare un'amichevole in Mali. A segno Lautaro, Nico Paz e Mastantuono. Adesso si prepara la festa d'addio a Messi nella notte fra il 6 e 7 ottobre in diretta su Sky

L'ADDIO DI MESSI ALL'ARGENTINA SU SKY

Senza Messi, il cui addio alla Nazionale sarà visibile su Sky in una amichevole contro il Benin programmata nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre l'Argentina del nuovo corso di Scaloni ha regolato con un facile 7-0 la selezione Under 23 del Burkina Faso. La squadra africana si è presentata al prestigioso appuntamento con un solo giocatore della Nazionale A in quanto gli altri hanno deciso di disertare la trasferta per questione logistiche e di mancati compensi. La Federazione africana è corsa ai ripari e ha "convinto" l’Under 23 a partecipare al viaggio, annullando l’amichevole col Mali prevista poche ore dopo. La squadra è arrivata a Buenos Aires solo poche ore prima della partita contro gli argentini. La cronaca del match ha visto fra i marcatori anche Lautaro Martinez, Nico Paz e Mastantuono. Gli altri gol portano la firma di Prestianni, Alvarez, Simeone più un'autorete di Diallo

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Messi, maglia speciale per l'addio all'Argentina

Lionel Messi ha svelato sui social la maglia speciale che indosserà il 6 ottobre contro il Benin, in quella che ha annunciato come la sua ultima partita con l'Argentina. Una divisa celebrativa dominata dal bianco e dall'azzurro, con dettagli dorati e una personalizzazione dedicata al 10. 'Un onore aver indossato questi colori per tutti questi anni': scopri qui di seguito tutti i dettagli della maglia MESSI, L'ADDIO ALL'ARGENTINA IN ESCLUSIVA SU SKY

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