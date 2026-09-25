 Messi, maglia speciale dell'Argentina per l'addio alla nazionale. FOTO | Sky Sport
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Messi, la maglia per l'ultima con l'Argentina: dalla M al Sole di maggio. FOTO

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Lionel Messi ha svelato sui social la maglia speciale che indosserà il 6 ottobre contro il Benin, in quella che ha annunciato come la sua ultima partita con l'Argentina. Una divisa celebrativa dominata dal bianco e dall'azzurro, con dettagli dorati e una personalizzazione dedicata al 10. "Un onore aver indossato questi colori per tutti questi anni": scopri qui di seguito tutti i dettagli della maglia

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