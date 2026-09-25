Messi, la maglia per l'ultima con l'Argentina: dalla M al Sole di maggio. FOTO
Lionel Messi ha svelato sui social la maglia speciale che indosserà il 6 ottobre contro il Benin, in quella che ha annunciato come la sua ultima partita con l'Argentina. Una divisa celebrativa dominata dal bianco e dall'azzurro, con dettagli dorati e una personalizzazione dedicata al 10. "Un onore aver indossato questi colori per tutti questi anni": scopri qui di seguito tutti i dettagli della maglia
- Una maglia indossata tutta una vita con cui Leo ha realizzato qualsiasi record: per l'ultima con l'Argentina, Adidas ha annunciato i dettagli di un kit per celebrare Messi
- La nuova maglia mantiene naturalmente i colori simbolo dell'Argentina, con il bianco e l'azzurro protagonisti. A renderla diversa dalle divise tradizionali sono soprattutto i dettagli dorati, utilizzati anche per la personalizzazione sul retro e la trama centrale col Sole di maggio, simbolo storico della bandiera argentina
- Il tradizionale logo dello sponsor Adidas lascia spazio alla "M" di Messi
- I dettagli dorati nel fronte e nel retro della maglia
- La 'M' sarà presente anche nei pantaloncini
- E nel retro degli scarpini spunta il 10 di Leo
- Nel presentare la nuova collezione, Messi ha affidato ai social anche un messaggio rivolto all'Argentina e ai suoi tifosi: "Un onore aver indossato questi colori per tutti questi anni"
- Presentata anche un'altra divisa che rientra nella collezione dedicata a Messi