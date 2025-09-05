Lautaro Martinez ha superato Maradona nella classifica marcatori all time dell'Argentina
Col gol segnato al Venezuela Lautaro Martinez supera il mito: 33 gol con la nazionale, uno in più di Diego Armando Maradona (con meno partite giocate). Il capitano dell'Inter è ora quinto all time nella storia della Selección, soltanto a -2 da un altro grande ex bomber del calcio italiano. Messi leader totale: per raggiungere il suo primato non basterebbe sommare i gol del secondo e del terzo in classifica…
- Prima della classifica è bene specificare: i dati arrivano dalla federazione calcistica argentina (l'Afa) e dal portale Transfermarkt
- Per gol e presenze sono conteggiate tutte le partite, da quelle ufficiali nei Mondiali o in Copa America, fino alle qualificazioni e alle amichevoli, compresi tornei come la "Finalssima" giocata contro l'Italia nel 2022. Escluse, invece, le Olimpiadi
- 23 gol
- 62 partite
- 24 gol
- 25 partite
- 30 gol
- 145 partite
- 31 gol
- 75 partite
- 32 gol
- 84 partite
- 33 gol
- 71 partite
- 35 gol
- 64 partite
- 42 gol
- 101 partite
- 54 gol
- 78 partite
- 114 gol
- 194 partite