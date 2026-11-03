Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Modello Ferguson: l’allenatore del finale perfetto

Veronica Baldaccini

Veronica Baldaccini
©Getty

Finire come lo storico manager del Manchester United, con un titolo, è il sogno di tutti. Lo ha spiegato anche Luciano Spalletti a Cagliari poche settimane fa. Ma è davvero così importante? E se il vero sogno fosse chiudere allenando i bambini, o tornare dove tutto è iniziato?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ