Belfast, 17 novembre 1993: quando il calcio sfiorò la guerra d'Irlanda
Il 17 novembre 1993 la Repubblica d'Irlanda giocò a Belfast contro l'Irlanda del Nord una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali di USA 94. Ma quella notte, in una città ancora segnata dalla violenza settaria, il calcio passò in secondo piano. Tra misure di sicurezza eccezionali, minacce e tensioni sugli spalti, fu una delle pagine più delicate della storia sportiva dell'isola
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