È l'anno del debutto di Valentino Rossi nel Motomondiale e dell'indimenticabile gol di Alex Del Piero nella finale di Coppa Intercontinentale. L'epoca dello StarTAC e della storica visita di Fidel Castro in Vaticano. Ma anche la stagione del film di Danny Boyle e del romanzo 'Fight Club': due manifesti di una società in totale crisi d'identità