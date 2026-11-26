LA STORIA
Generazione 'Trainspotting': com'era il mondo nel 1996
È l'anno del debutto di Valentino Rossi nel Motomondiale e dell'indimenticabile gol di Alex Del Piero nella finale di Coppa Intercontinentale. L'epoca dello StarTAC e della storica visita di Fidel Castro in Vaticano. Ma anche la stagione del film di Danny Boyle e del romanzo 'Fight Club': due manifesti di una società in totale crisi d'identità
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