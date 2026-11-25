La svolta del Napoli può partire da Manchester
A Manchester il Napoli ha ritrovato qualcosa che sembrava aver smarrito: fiducia, convinzione e la capacità di giocarsela anche contro avversari di alto livello. Il 2-2 contro il City lascia il rimpianto per una vittoria sfumata, ma anche la sensazione che la squadra di Allegri abbia finalmente imboccato la strada giusta. E con il recupero degli infortunati, la stagione può ancora cambiare
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