A Manchester il Napoli ha ritrovato qualcosa che sembrava aver smarrito: fiducia, convinzione e la capacità di giocarsela anche contro avversari di alto livello. Il 2-2 contro il City lascia il rimpianto per una vittoria sfumata, ma anche la sensazione che la squadra di Allegri abbia finalmente imboccato la strada giusta. E con il recupero degli infortunati, la stagione può ancora cambiare