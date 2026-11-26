la protagonista
La neve è stata e sarà sempre di Federica Brignone
La sciatrice italiana più vincente di sempre ha deciso di dire basta: troppi i dolori al ginocchio, spinto al limite per arrivare al trionfo, inaspettato e meraviglioso, dei Giochi di Milano-Cortina. Un addio previsto, ma in ogni caso doloroso, per chi è stata leggenda non solo della neve, ma di tutto il nostro sport
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