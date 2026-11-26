Una squadra che non ha un campo tutto suo, ma che è riuscita a diventare una casa per tanti ragazzi. La Dinamis di Conegliano è una realtà calcistica in cui lo sport diventa uno strumento di inclusione, crescita e condivisione. Nel giorno dell'anteprima del cortometraggio 'Oasi Dinamis', il presidente Giancarlo Barizza e la regista Sophie Chiarello raccontano a Sky Sport Insider la storia di una società che ha fatto dell'accoglienza la propria missione