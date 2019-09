Una foto enigmatica, ma poche inequivocabili righe. "The end...verso una nuova sfida." Samuel Eto'o annuncia il proprio ritiro dal calcio giocato con un post su Instagram che ha scatenato i tifosi nella notte. Il camerunense classe '81 ha giocato tra le file del Qatar FC (18 presenze e 6 gol) nell'ultima stagione di una straordinaria carriera: gli esordi tra Real Madrid e Mallorca, due trionfi in Coppa d'Africa e l'oro olimpico da protagonista a 19 e a 21 anni, la consacrazione a Barcellona. Dove tra 2004 e 2009 Eto'o segna 129 gol e alza otto trofei, tra cui due Champions League. Insieme a Drogba diventa il simbolo del calcio africano nel mondo, oltre allo spettacolo offerto in campo, per le molte iniziative benefiche intraprese nel continente. Ma "l'affare più grande della storia", come rivelato dallo stesso campione in una recente intervista, è arrivato con l'Inter.

"Il triplete? Nato da una decisione di Guardiola..."

Perché nel 2009 l'exploit di Leo Messi comincia a tagliare fuori Samuel. L'allora allenatore dei blaugrana gli comunica di essere in vendita, Moratti bussa alla porta e si chiude lo scambio Eto'o-Ibrahimovic (con conguaglio di 46 milioni per l'Inter). La Champions si muove con il camerunense, che diventa tra gli eroi del triplete nerazzurro (53 gol in due stagioni) prima di cominciare la sua parabola discendente tra i russi dell'Anzhi nel 2011. Ancora qualche fiammata tra Chelsea e Sampdoria, poi le scelte esotiche del tramonto. Fino alla nuova sfida lanciata sui social, che Eto'o non ha ancora rivelato nel dettaglio. Il calcio, intanto, applaude il commiato di un grandissimo.