CALABRIA (4-3-3): Guarna, Belmonte, Maietta, Bellusci, Porcino; Faragò, Missiroli, Barillà; Berardi, Floccari, Garritano. CT: Gennaro Gattuso. Da Corigliano Calabro alla rappresentativa della sua terra il passo è breve per Rino, allenatore che confida soprattutto nell’estro di Domenico Berardi. Non manca la malizia in campo e nemmeno in panchina: Rosina e Cacia sono due veterani del calcio italiano, gol nelle proprie corde come Ceravolo e Iemmello. E per completare le alternative ci sono Cosenza, Viola, Cascione e Statella