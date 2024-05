Prima volta sul tetto d'Europa per la Dea, un'impresa sfiorata 34 anni prima in una stagione irripetibile a Bergamo. Era la squadra di Mondonico, iscritta alla Serie B ma arrivata a un passo dalla finalissima in Coppa delle Coppe negata dal Malines. Un cammino memorabile per una città intera: ecco la storia dell'Atalanta 1987/88 e i volti dei protagonisti attraverso le figurine Panini

di Luca Cassia

ATALANTA CAMPIONE: LO SPECIALE