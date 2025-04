Come ogni anno, in base all'articolo 8 sulla trasparenza, la Federcalcio ha pubblicato i compensi dei procuratori sportivi relativi al 2024. Dal 1° gennaio al 31 dicembre i club di Serie A hanno versato agli agenti oltre 226 milioni di euro, cifra in aumento rispetto al 2023. Davanti a tutti c'è la Juventus, che quasi doppia la terza in classifica. Enorme la crescita delle spese di Verona e Lecce. Ecco tutti i dati

