Il 2025 è iniziato da poco più di un mese, ma abbiamo già dei bomber in doppia cifra di gol: chi sono finora in questo anno solare i migliori marcatori d'Europa prendendo in considerazione i 15 maggiori campionati, oltre alle coppe nazionali e internazionali? Retegui ha raggiunto Mbappé sul podio, prima di lui un attaccante del Fenerbahce di Mourinho e uno del Psg. In top 10 anche un altro giocatore della Serie A

