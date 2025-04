Traguardo speciale per Romelu Lukaku che, contro il Milan, ha segnato il suo 400° gol complessivo in carriera tra club e Nazionale. Nessuno come lui tra i migliori marcatori nell'attuale campionato, top 20 che regala più di una sorpresa: Lautaro è preceduto da due compagni di squadra e da un insospettabile. C'è spazio anche per Maric, una sola rete in Serie A eppure davanti al bomber della Roma… (dati Transfermarkt)

LUKAKU FA 400 IN CARRIERA: L'ANATOMIA DEI SUOI GOL