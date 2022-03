Appuntamento a Leverkusen per la Dea nel ritorno degli ottavi di Europa League (diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 253), ma non è la loro prima volta in Germania. Già, perché dall'avvento di Gasperini il passaporto è d'obbligo a Bergamo: cinque le stagioni vissute in Europa tra tutte le competizioni, 15 Paesi e 21 stadi diversi. Un viaggio iniziato nel 2017 che ripercorriamo insieme

LE PROBABILI FORMAZIONI