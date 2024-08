Storica partita per l'Atalanta che sfida il Real di Ancelotti per la Supercoppa. Tante assenze per Gasp: giocano De Ketelaere con Lookman davanti, più Pasalic a supporto. Retegui dalla panchina. Debutto assoluto per la nuova superstar Mbappé. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

L'ALBO D'ORO DELLA SUPERCOPPA