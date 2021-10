4/18

IL PADOVA DI PIOLI E ALLEGRI



Nella stagione 1996/97, in Serie B, si vede un “incredibile” Padova, con Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, che però non si incrociano mai: il primo lascia la squadra a novembre (e va alla Pistoiese), il secondo arriva solo a gennaio dal Perugia. In attacco c’è Cristiano Lucarelli, che non ha ancora esordito in A; tra i pali gioca Walter Zenga, alla sua ultima stagione in Italia prima di chiudere la carriera in MLS