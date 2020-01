Colleziona record e palloni, quello della Bundesliga gli mancava e ha voluto rimediare subito. Haaland ha scioccato la Bundesliga in una partita scioccante, mistica, anzi artistica. Due “fratelli d’arte” in campo dall’inizio, Rani Khedira e Thorgan Hazard, due figli d’arte che entrano dalla panchina per fare il loro esordio assoluto col Borussia Dortmund, non solo Haaland ma anche Giovanni Reyna, classe 2002, più giovane statunitense di sempre a esordire in Bundesliga, figlio di quel Claudio leggenda della nazionale USA e ex giocatore del Manchester City. E i papà hanno il loro peso. Quello di Erling Braut, nella trattativa che ha portato il figlio al Borussia Dortmund, ha incassato 8 milioni di commissione. Poi ci sono stati i 20 di clausola rescissoria pagati al Salisburgo, più la commissione di Raiola, operazione da circa 40 milioni totali per portare a Dortmund il ragazzo più desiderato d’Europa. Desiderio realizzato dal BVB con uno stipendio da 8 milioni netti all’anno per il classe 2000 norvegese, eppure i numeri che impressionano non sono questi. Impressionano quelli del campo: 23 partite giocate in stagione, 31 gol. Trentuno. 8 in 6 partite in Champions, 16 in 14 nel campionato austriaco, tre all’esordio in Bundesliga, 4 in Coppa d’Austria per non farsi mancare nulla. Haaland ha travolto le statistiche con lo stesso impeto con cui travolge gli avversari, giocatore moderno, impossibile dire a chi assomigli perché forse non assomiglia a nessuno se non a sé stesso. Forte, fisico, tecnico, mancino, spietato. Un carroarmato, Erling TANK Haaland.