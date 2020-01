Bundesliga: 18^ giornata, i risultati delle partite del sabato

Il Lipsia vince per 3-1 contro l'Union Berlino e continua la corsa in vetta al campionato tedesco: allungo sul Borussia Moenchengladbach, sconfitto nell'anticipo del venerdì dallo Schalke 04

C'è ancora il Lipsia in vetta alla Bundesliga dopo 18 giornate. La squadra di Nagelsmann chiude sotto di un gol il primo tempo contro l'Union Berlino, ma nella ripresa si scatena e vince per 3-1. Il gol di Bulter al 10' porta in vantaggio gli ospiti, spaventando la capolista. Ma il Lipsia ci mette 12 minuti nel secondo tempo a ribaltare il punteggio: al 51' pareggia Werner, al 57' Sabitzer fa 2-1. All'83' il solito Timo Werner la chiude con il 20° gol in campionato.

La serata di venerdì, invece, aveva visto la vice-capolista Borussia Moenchengladbach uscire sconfitta per 2-0 dalla sfida in casa dello Schalke 04: ora il distacco dal Lipsia è di 5 punti. Il Borussia Dortmund soffre ma vince in casa dell'Ausburg: sotto di due gol prima sul 2-0 e poi sul 3-1, la squadra di Favre riesce a vincere per 3-5 grazie a una tripletta all'esordio di Haaland.

Successo importante anche per il Friburgo, che sale a quota 29 punti: blitz in trasferta sul campo del Mainz, 1-2 grazie ai gol di Chang-Hoon e Petersen nel primo tempo. Si rialza l'Eintracht Francoforte che, dopo tre sconfitte consecutive, ritrova la vittoria sul campo dell'Hoffenheim: 1-2 con reti di Dost e Chandler. In chiave salvezza, tre punti pesanti per il Colonia che batte il Wolfsburg per 3-1.

I risultati della 18^ giornata

COLONIA-WOLFSBURG 3-1

22' Cordoba (C), 45' Cordoba (C), 62' Hector ©, 66' Steffen (W)

MAINZ-FRIBURGO 1-2

28' Chang-Hoon (F), 41' Petersen (F), 82' Mateta (M)

AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND 3-5

34' Niederlechner (A), 46' Richter (A), 49' Brandt (B), 55' Niederlechner (A), 59' Haaland (B), 61' Sancho (B), 70' Haaland (B), 79' Haaland (B)

FORTUNA DUSSELDORF-WERDER BREMA 0-1

67' aut. Kastenmeier (W)

HOFFENHEIM-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

18' Dost (E), 48' Stafylidis (H), 62' Chandler (E)

SCHALKE 04-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 (giocata venerdì)

48' Serdar (S), 58' Gregoritsch (S)

LIPSIA-UNION BERLINO 3-1

10' Bulter (U), 51' Werner (L), 57' Sabitzer (L), 83' Werner (L)

HERTA BERLINO-BAYERN MONACO (domenica 19 gennaio ore 15.30)

PADERBORN-BAYER LEVERKUSEN (domenica 19 gennaio ore 18.00)