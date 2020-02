Regalo speciale per Erling Haaland dal suo idolo d'infanzia Michu, ex del Napoli, che il fenomeno norvegese "taggava" da ragazzino sui social, ispirato dalle prodezze dall'attuale direttore sportivo del Burgos negli anni dello Swansea. "Wow, che leggenda" la reazione del bomber del Borussia Dortmund su Twitter

Cosa c'è di più emozionante per un ragazzino che ricevere la maglia firmata dal proprio idolo di infanzia? Nulla, se quel "ragazzino" non fosse già un fenomeno... Eppure, per Erling Haaland sarà, evidentemente, una giornata da ricordare. Il super bomber del Borussia Dortmund ha ricevuto un regalo speciale da Cristiano Ronaldo, di cui imita l'esultanza e che considera un modello? No! Il cadeau è arrivato via social dal suo primissimo "eroe", Miguel Perez Cuesta, in arte Michu. L'ex attaccante di Rayo Vallecano, Swansea e Napoli era tra i preferiti del norvegese ai tempi del Byrne, la squadra dov'è cresciuto.